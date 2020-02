Fußball : SG Rommerskirchen/Gilbach düpiert schwache Jüchener

Rhein-Kreis Aufstiegskandidat muss 0:1-Pleite hinnehmen.

Während das Spiel der DJK Gnadental gegen den SSV Berghausen vorsichtshalber abgesagt wurde, entkamen die SG Rommerskirchen/Gilbach, VfL Jüchen/Garzweiler und der TSV Bayer Dormagen dem Sturmtief „Sabine“ noch rechtzeitig. Bereits am Samstag verdarb „Roki“ dem VfL beim überraschenden 1:0-Heimsieg die Laune. Dormagen sichert sich in Odenkirchen drei ganz wichtige Punkte.

Mit den Punkten hatte Michael Ende überhaupt nicht gerechnet. Der Trainer der SG Rommerskirchen/Gilbach freute sich nach dem Abpfiff dafür umso mehr über den unerwarteten Sieg gegen Aufstiegsaspirant Jüchen. „Wir machen nichts anderes als gegen den Abstieg zu spielen. Da helfen so Punkte umso mehr“, eröffnete Ende. Die spielerisch stärkeren Jüchener von Trainer Marcel Winkens taten sich auswärts von Beginn an schwer, hatten in Durchgang eins durch Fatlum Ahmeti, der im 1:1 an „Rokis“ Schlussmann Lingweiler scheiterte, dennoch die große Chance auf die Führung. „Wenn Fatlum den macht, haben wir natürlich mehr Sicherheit. Ich habe heute die erfahrenste Mannschaft aufgestellt, aber wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen“, resümierte Winkens.