Fußball : Teutonia hat in Uedesheim das Glück des Tüchtigen

Rhein-Kreis Bezirksliga: Zwei späte Treffer erlösen den Tabellenzweiten beim Auftakt in Uedesheim.

Den besseren Start in die Begegnung erwischten die Neusser, die in der Innenverteidigung in Lukasz Koziatek und Malte Hauenstein zwei etatmäßige Offensivleute aufstellten. Eine Reaktion auf das mit 1:6 verlorene Hinspiel. Und in Durchgang eins ging die Rechnung auch voll auf. Die Teutonia brauchte eine halbe Stunde, bis sie ihren Top-Torjäger Dominik Klouth erstmals in Szene setzen konnten. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte der Vierfach-Torschütze aus dem Hinspiel nach einer Ecke eine weitere Chance, als er den Ball aus kurzer Distanz über die Latte köpfte. Ansonsten blieb es im Strafraum von SV-Schlussmann Dustin Gottlebe ungewohnt ruhig. „Das war heute ein ganz anderer Gegner als im Hinspiel. Uedesheim war deutlich aggressiver in den Zweikämpfen“, erklärte Kleinenbroichs Trainer Norbert Müller.