Handball : Dormagener A-Jugend siegt auch in Leipzig

Dormagen Die Hinserie in der Meisterrunde der A-Jugend-Bundesliga haben die Handballer des TSV Bayer Dormagen auf Rang drei abgeschlossen, nur einen Punkt hinter Spitzenreiter MSG Melsungen, der am Sonntag der SG Flensburg-Handewitt beim 29:29 einen Zähler abtrotzte.

„Mit Platz drei können wir sehr zufrieden sein, denn die Liga ist unfassbar eng,“ sagte Trainer Jamal Naji. In Leipzig nahmen die Gäste von Beginn an das Heft in die Hand, führten nach zwölf Minuten mit 10:5. „Dann hat sich mal wieder der Schlendrian eingeschlichen,“ kommentierte Naji die Tatsache, dass Leipzig beim 10:10 ausgleichen, aber nie in Führung gehen konnte. Ausschlaggebend für die Dormagener Überlegenheit war die starke Deckungsleistung: „Mit der 6:0-Abwehr haben wir viele Bälle geholt,“ sagte Naji, der besonders Fynn Johannmeyer eine „sensationell gute Arbeit in der Verteidigung“ bescheinigte. Zehn Minuten vor Schluss führte der TSV schon mit 24:18, „doch auch wenn die Leipziger noch mal herankamen, sah es nicht so aus, als könnten sie unseren Erfolg ernsthaft in Gefahr bringen,“ sagte der Trainer. Es trafen: Blum (6/2), Wilhelm (6), Mast (4), Johannmeyer (3), Bark, Marquis, Leitz (alle 2) und Koch (1).