Fußball: Rommerskirchen führt die LigA an

Rhein-Kreis Kreisliga A: „Roki“ siegt im Spitzenspiel. TSV Norf feiert faustdicke Überraschung.

Trotz stürmischen Wetters konnten in der Fußball-Kreisliga A an diesem Wochenende alle Spiele beendet werden. Besonders im Fokus stand das Topspiel in Rosellen, aber auch andere Teams machten mit Überraschungen auf sich aufmerksam.

SV Rosellen – SG Rommerskirchen/Gilbach 2:3 (1:3). Die SG Rommerskirchen/Gilbach gewinnt das Spitzenspiel und setzt sich an der Tabellenspitze fest. Der Vorsprung auf Rosellen wächst auf fünf Zähler, wobei der SVR noch ein Nachholspiel hat. Über die Frage: Verdient oder nicht?, waren sich die Trainer nach der Partie uneins. „Wir waren überlegen und hätten Rommerskirchen heute packen müssen. Am Ende hat die cleverere, erfahrenere Mannschaft gewonnen“, sagt Rosellens Coach Dalibor Dobras. Rommerskirchens Trainer Dennis Zellmann hingegen sagt: „Das war ein verdienter Sieg. Wir haben die Partie vollkommen zu recht gedreht.“

Besser ins Spiel gefunden, haben in jedem Fall die Gastgeber: In der 14. Minute netzte Johannes Meuter zum 1:0 ein. Wenige Minuten später entschied Schiedsrichter Aykut Bucde etwas außergewöhnlich auf indirekten Freistoß, weil Torwart Jonas König den Ball zu lange in der Hand gehalten haben soll. Dirk Drechsler fasste sich ein Herz und schweißte den Ball in den Winkel. Im Anschluss legten die Gäste nach. Erst traf Francesco Sidero und dann erneut Drechsler mit großer Mithilfe von Keeper König. Rosellen nutzte seine Chancen in Hälfte zwei nicht und kam erst mit dem Abpfiff zum 2:3-Anschlusstreffer durch Jean-Claude Mangangula. Nach der Roten Karte von Pascal Königs eine Viertelstunde vor Schluss schien das Match auch gelaufen. „Das war ein würdiges Topspiel“, lobt Zellmann die Leistung beider Mannschaften. In Sachen Aufstieg hält sich der Coach zurück: „Es ist noch nichts passiert. Dienstag geht es mit dem Training weiter. Wir bleiben auf dem Boden.“