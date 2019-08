Fußball : Rommerskirchen empfängt Dormagen zum Derby

Rhein-Kreis Ein Duell guter Bekannter in der Bezirksliga.

(hynr) Für Trainer Frank Lambertz und seinen TSV Bayer Dormagen ist es am vierten Spieltag der Gruppe drei in der Fußball-Bezirksliga bereits das zweite Derby und eine „gute Möglichkeit, vernünftig in die Saison reinzukommen“. Nach zwei Niederlagen zu Beginn fertigten die Dormagener Odenkirchen zuletzt mit 5:0 ab. An diese Leistung wollen sie nun bei der SG Rommerskirchen/Gilbach anknüpfen. „Wir haben oft gegeneinander getestet in den letzten Jahren. Außerdem kommt mein Co-Trainer aus Roki und kennt die Mannschaft bestens“, sagt Lambertz über den Gegner, „der uns richtig gefährlich werden kann.“ Der Liga-Rückkehrer aus Rommerskirchen ist mit vier Punkten aus drei Spielen sehr ordentlich in die Saison gestartet.