Jugendfußball : Kapellen ist beim MSV Duisburg ohne eine Chance

Rhein-Kreis In der zweiten Hälfte brechen beim SCK die Dämme.

(hynr) Die Unterschiede zwischen einem Nachwuchsleistungszentrum und einer „normalen“ Jugendmannschaft wurde an diesem Wochenende einmal mehr deutlich. Beim Nachwuchs des ehemaligen Bundesligisten MSV Duisburg zahlen die B-Junioren des SC Kapellen in der Niederrheinliga mit der 0:4-Niederlage (Halbzeit 0:1) ordentlich Lehrgeld. „Duisburg will in die Bundesliga aufsteigen, wir wollen irgendwie einen Niederrhein-Quali-Platz erreichen. Natürlich sind da Unterschiede“, zeigte sich SCK-Jugendgeschäftsführer Daniel Schmitz wenig überrascht von der deutlichen Niederlage. Bis zur Halbzeit konnten die Kapellener das Spiel noch relativ offen halten. In Durchgang zwei überrannte der MSV den SCK dann innerhalb von 15 Minuten. „Wir müssen unsere Punkte gegen andere Gegner holen“, weiß Schmitz. Durch die Niederlage behalten Kapellens B-Junioren die Rote Laterne weiter inne.