Tischtennis : Tischtennis-Regionalligisten gehen leer aus

Chiara Pigerl (r.) setzte sich gegen „Super-Talent“ Josephina Neumann durch. Foto: -rust. Foto: Jens Rustemeier

Rhein-Kreis Ersatzgeschwächte TG Neuss verliert beim Spitzenreiter, DJK-Damen sind gegen Staffel chancenlos.

Das Spiel beim Spitzenreiter SV Union Velbert II hatten die Neusser wohl schon im Vorfeld als aussichtslos eingestuft. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Quirinusstädter nicht nur ohne Illia Barbolin und Jochen Lang anreisten, sondern im unteren Paarkreuz in Conrad Walter und Jonatan Abeledo Sztucki zwei Jugendspieler einsetzten, die in der Herren-Regionalliga überfordert sind. Am Ende sehr ärgerlich, weil die Neusser trotz dieser Ausgangslage erst nach harter Gegenwehr nur knapp mit 6:9 beim Primus das Nachsehen.

Das lag am überragend aufspielenden Spitzenpaarkreuz der Quirinusstädter. Überraschend gewannen Tom Heiße und der an Position zwei aufgerückte Henning Zeptner gegen die starken Velberter Topspieler Adrian Dodean und Thomas Brosig alle vier Einzel. In drei von vier Partien erkämpften sie sich dabei den Sieg im Entscheidungssatz. In der Mitte gelang es Bernd Ahrens erneut, sich gegen den Ex-Neusser Karl Walter in fünf Sätzen durchzusetzen. Ahrens gewann zu Beginn auch ein Doppel an der Seite von Henning Zeptner (3:2 gegen Thomas Brosig/Timotius Köchling). Durch die Siege stand es zwischenzeitlich sogar 6:5 für das TG-Sextett. Da aber Dejan Hoheisel (in der Mitte gegen Timotius Köchling und Karl Walter) und die beiden Jugendspieler komplett leer ausgingen, reichte es am Ende nicht zur Überraschung. In der Tabelle stehen die Neusser mit 11:15 Punkten weiter auf dem Abstiegs-Relegationsplatz.

In der Damen-Regionalliga schaffte es die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen an diesem Wochenende nicht, ihre „Remis-Serie“ fortzusetzen. Gegen den Tabellenzweiten TTC Grün-Weiß Staffel II mussten sich die Kaarsterinnen an heimischen Tischen mit 2:8 geschlagen geben. Die beiden Gegenpunkte erspielte sich das DJK-Quartett gegen das hochgelobte, zehnjährige „Super-Talent“ der Gäste, Josephina Neumann, für die im Hinspiel eigens ein Kamerateam des hessischen Rundfunks angereist war. Dieses Mal hatte sie im Spitzenpaarkreuz sowohl gegen Decui Xiong (1:3) als auch gegen Chiara Pigerl (0:3) das Nachsehen. „Außer einigen Tränen bei Nachwuchstalent Josi Neumann konnten wir heute nicht viel ausrichten. Trotz zwei bis drei Spielen im fünften Satz waren wir gefühlt immer etwas hinten dran“, bilanzierte DJK-Kapitänin Sandra Förster.