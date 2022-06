Bahn-DM in Büttgen : Auch die zweifache Olympiasiegerin hat sich angesagt

Kaarst Die ehemalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin Kristina Vogel engagiert sich seit ihrem Trainingsunfall 2018 neben ihrem Beruf bei der Bundespolizei und dem Bahnradsport auch verstärkt als Expertin beim ZDF.

(sit) Wer ehrenamtlich tätig ist, ist hart im Nehmen. Lars Witte ist dafür ein gutes Beispiel. Obwohl er bei den Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport in seinen Funktionen als Abteilungsleiter des mitausrichtenden VfR Büttgen und als 2. Vorsitzender des Trägervereins Sportforum Kaarst/Büttgen ab Dienstag an sechs arbeitsreichen Tage quasi im Dauereinsatz ist, war der Manager des (Nachwuchs-) Teams Sportforum am Wochenende „on Tour“: Am Freitag ging es auf der Autobahn zunächst über rund 590 Kilometer in die Schweiz, wo im Kanton Aargau die erstklassig besetzten Radsporttage Gippingen ausgetragen wurden. Schon gut 24 Stunden später war er wieder zurück in Kaarst, um am Tag darauf den vergleichsweise kurzen und natürlich ebenfalls mit dem Radsport verbundenen Trip ins holländische Limburg anzutreten.