Radsport : Weltklasse zu Gast im Radsportdorf

Fuhren im Sportforum Kaarst/Büttgen schon beim „41. Spurt in den Mai“ an der Spitze: (v.l.) Mieke Kröger, Lea Lin Teutenberg und Franziska Brauße. Foto: Dieter Staniek

Kaarst Erstmals seit 2019 veranstaltet der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) wieder Deutsche Meisterschaften auf der Bahn. Das Sportforum Kaarst-Büttgen ist von Dienstag bis Sonntag Schauplatz der 135. Titelkämpfe.

Ja, das Programm ist in der Tat stramm! An den sechs Wettkampftagen fallen 51 Entscheidungen, fahren im Sprint- und Ausdauerbereich mehr als 350 Sportler und Sportlerinnen um Titel in allem, was der Bahnradsport zu bieten hat. Dabei hätte die ganze Chose eigentlich mindestens drei Nummern kleiner ausfallen sollen. Ursprünglich geplant hatte der VfR Büttgen nämlich ein schnuckeliges Meeting für den besten nationalen U15-Nachwuchs im Mehrkampf (Omnium). Weil aber die bis 2025 zu einem ganzjährig nutzbaren Velodrom umgebaute Albert-Richter-Bahn in Köln nicht zur Verfügung steht, wendete sich der BDR an den VfR Büttgen. Der hatte mit dem Trägerverein des Sportforums an der Olympiastraße zwar ebenfalls gehofft, mit finanzieller Unterstützung des Landes die 1971 eröffnete und 1980 mit einem Dach versehene Radrennbahn in Büttgen energietechnisch zu sanieren und damit zu einem Bundesstützpunkt für den Bahnradsport ausbauen zu können, sprang aber, unterstützt von der Arbeitsgemeinschaft Bahnradsport Köln (ABK) und dem Radsportverband NRW, ohne großes Tamtam ein.

Schließlich ist das 250 Meter lange Büttgener Holzoval schon seit vielen Jahren anspruchsvollen Aufgaben gewachsen. Hier fanden bereits Deutsche (1984, 2002, 2008) und Europa-Meisterschaften (2002) statt, testen regelmäßig Top-Teams ihr Material und die Form ihrer Profis. „Wir haben in Büttgen den Spurt in den Mai mit anschließendem Straßenrennen, die Büttscher Bahnnacht im September und seit 2019 auch die Winterbahnmeisterschaften NRW mit vier Veranstaltungstagen“, sagt Lars Witte, Abteilungsleiter Radsport beim VfR. „Das ist mehr als jeder Verein in NRW.“

Info Zeitplan der Bahn-DM im Büttgener Sportforum Dienstag, Beginn 14 Uhr Entscheidungen ab 19.30 Uhr: 2000m Einerverfolgung (EV) U17 weiblich; 2000m (EV) U17; 3000m (EV) Frauen; 4000m (EV) Männer Mittwoch, ab 10 Uhr Entscheidungen ab 17 Uhr: 2000m (EV) U19 weiblich; 3000m (EV) U19; 3000m Mannschaftsverfolgung (MV) U17 weiblich; 3000m (MV) U17; 4000m (MV) Frauen; 4000m (MV) Männer; Teamsprint U19 weiblich; Finale Teamsprint U19 Donnerstag, ab 9.30 Uhr Entscheidungen: Scratch Männer; 500m U17 weiblich; 500m U17; ab 15 Uhr: Teamsprint Frauen; Teamsprint Männer; Teamsprint Männer; Sprint U19 weiblich; Sprint U19; ab 17.30 Uhr: (MV) U19 weiblich; (MV) U19; Ausscheidungsfahren (AS) Männer; Punktefahren (PF) Frauen Freitag, ab 9 Uhr Entscheidungen: Sprint U17 weiblich; Sprint U17m; 1000m U19; Sprint U17 weiblich; Sprint U17m; 1000m Männer; ab 15.30 Uhr: (AS) U19 weiblich; (AS) Frauen; (PF) U19; ab 18.30 Uhr: (PF) Männer; (PF) U19 weiblich; Scratch Frauen; (PF) U17 weiblich; (PF) U17 Samstag, ab 9 Uhr Entscheidungen: Keirin U19 weiblich; Keirin U17 weiblich; Keirin U17; Keirin U19; Keirin Frauen; Sprint Männer; (AS) U19, Sprint Männer; ab 14 Uhr: Madison U19 weiblich; Madison U19; ab 16.30 Uhr: Omnium U15 weiblich, Ominium U15; Madison Frauen; Madison Männer Sonntag, ab 9 Uhr Entscheidungen ab 13.10 Uhr: Sprint Frauen; Keirin Männer; ab 14 Uhr: Madison U15 weiblich; Madison U15

Auch darum, findet Thomas Peveling, Präsident des Radsportverbandes NRW, sei es „nach 14 Jahren endlich wieder an der Zeit, unsere Weltmeister und Olympiasieger nach Büttgen zu holen.“ Und so sieht das Radsportdorf, dem 2017 sogar die Tour de France eine Stippvisite abstattete, knapp zwei Monate vor der Heim-EM in München absolute Weltklasse: Mieke Kröger und Franziska Brauße, die bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio auf dem Weg zur Goldmedaille in der Mannschaftsverfolgung gemeinsam mit Lisa Brennauer und Lisa Klein (fehlt in Büttgen verletzt) die Konkurrenz in Weltrekordzeiten in Grund und Boden gefahren hatten, waren schon vor anderthalb Monaten beim Spurt in den Mai auf der Büttgener Bahn im Einsatz. Als amtierende Weltmeisterinnen und Silbermedaillengewinnerinnen von Tokio gehen Emma Hinze und Lea Friedrich im Teamsprint an den Start. Bei den Männern stehen vor allem Roger Kluge, zweifacher Weltmeister im Madison, und das blonde Sprint-Ass Pascal Ackermann für Prominenz und Klasse.

Und auch die viel beschäftigten Gastgeber fahren mit ihrem aktiven Personal um Meisterehren: Tim Torn Teutenberg und seine Schwester Lea Lin Teutenberg, deren Vater Lars Teutenberg in Büttgen wegen seiner Dauerliaison mit dem Spurt in den Mai Kultstatus besitzt, gehen locker als Lokalmatadore durch. Felix Happke, als U19-Junior mal Vize-Europameister im Scratch, will sich nun auch im Elitefeld beweisen. Möglich sei da alles, sagt Witte: „Er ist ein kleiner Kampfzwerg und absolut unberechenbar.“ Marlene Cleves, bei den Juniorinnen 2019 auf Platz zehn der Omnium-DM, ist eigentlich eher auf der Straße aktiv, ihre Vereinskollegin Alina Lange holte 2016 den nationalen Titel im Scratch der Frauen.

In der Altersklasse U19 vertritt Jakob Lawrenz den VfR, der im Jahrgang U17 gleich zwei hoffnungsvolle Talente auf die heimische Bahn schickt: Julius Klein steht im Vierer bereits im Aufgebot des Landesverbandes NRW und ist aktuell so gut drauf, dass er mit seinem Sieg auch bei der Bundessichtung in Frankfurt/Oder für Furore sorgte. Sein Ziel bei der DM: „Er will in der Einzelkonkurrenz so gut fahren, dass er für den Auswahlkader nominiert wird“, sagt Witte. Moritz Mauss, über Pfingsten wie Klein bei der dreitägigen Rennserie Cologne Classics als Dritter der Gesamtwertung erfolgreich im Einsatz, „liegen auf der Bahn eher die Massendisziplinen“, erklärt der Abteilungsleiter. „Wenn es richtig gut läuft, kann das mit ihm aber was werden ....“