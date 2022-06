Floorball : DJK Holzbüttgen weiter im Erfolgsrausch

Nils Hofferbert sprigt hoch und jubelt über einen seiner drei Treffer im Entscheidungsspiel gegen die Piranhhas Hamburg. Foto: Andreas Klüppelberg

Holzbüttgen Im dritten Match des Play-off-Halbfinales gegen Hamburg gelang den Foorballern aus Holzbüttgen erstmals der Einzug in die Endspielserie um die Deutsche Meisterschaft. Gegner ist Weißenfels.

Von David Beineke

Als die Bundesliga-Floorballer der DJK Holzbüttgen Anfang März vom Pokal-Final-Four aus Berlin mit dem zweiten Platz zurückkehrten, ging das als größter Erfolg in die Geschichte des Vereins ein. Doch der junge und dynamische Klub aus dem Kaarster Stadtteil hat gerade mal drei Monate später noch einen draufgesetzt. Denn durch den 2:1-Sieg in der Play-off-Halbfinalserie gegen die Piranhhas Hamburg schaffte die DJK zum ersten Mal überhaupt den Einzug ins Finale und spielt ab nächstem Wochenende gegen den Rekordmeister UHC Weißenfels um den DM-Titel.

Bis es so weit war, mussten die Holzbüttgener und ihre Fans in der Stadtparkhalle aber mächtig zittern. Und das, obwohl sie nach dem 6:5-Sieg nach Verlängerung im ersten Match gegen die Piranhhas in der Woche zuvor beste Voraussetzungen hatten. Doch im zweiten Spiel am Samstag steckte von Anfang an der Wurm drin. Unkonzentriertheiten, Ungenauigkeiten, Fehler – über 250 Zuschauer sahen kein gutes Spiel der Mannschaft von Trainer Tim Hidskes. Die Hamburger nutzten jede Schwäche gnadenlos aus und lagen nach den ersten 20 Minuten verdient 5:1 in Front. Schlussendlich liefen die Holzbüttgener diesem Rückstand trotz einer Leistungssteigerung vergeblich hinterher und unterlagen am Ende 5:9, so dass die Entscheidung am Sonntag ebenfalls in Kaarst fallen musste.

Dieses Mal sahen die 190 Zuschauer aber eine völlig andere Holzbüttgener Mannschaft. Konzentriertes direktes Spiel, klarer Aufbau und die nötige Präsenz in den Zweikämpfen führte zu einem schnellen Doppelpack von Nils Hofferbert und der verdienten 2:0-Führung nach dem ersten Drittel. Trotzdem verfiel die DJK anschließend immer wieder in alte Muster, ließ den Hamburgern insbesondere in der ersten Hälfte des zweiten Durchgangs wieder mehr Platz. Plötzlich stand es 2:2. Dass die DJK reagieren konnte, lag sicher auch an der Rückkehr von Nationalspieler Janos Bröker. Der 28-Jährige hatte sich beim WM-Qualifikationsturnier vor zwei Wochen an der Hand verletzt und pausierte in den beiden ersten Spielen gegen Hamburg. Für das entscheidende Match biss er aber auf die Zähne. „Ich wollte dem Team so gut es geht helfen. Ich habe schon gemerkt, dass meine Technik eingeschränkt ist. Es freut mich, dass es dennoch gereicht hat,“ so Bröker. Er setzte immer wieder Ausrufezeichen im Angriffsspiel. Seine Leistung krönte er mit den wichtigen Treffern zum 4:2 und 5:2 am Ende des zweiten Drittels.

Der letzte Durchgang wurde dann noch mal spannend, weil die Hamburger zunächst von einem Fehler im Holzbüttgener Aufbauspiel profitierten und auf 3:5 verkürzen konnten. Dann setzten sie Holzbüttgen im Pressing derart unter Druck, dass auch noch das 4:5 fiel. Trotz Hofferberts 6:4 zwei Minuten vor Schluss kam Hektik auf. Der Treffer zum 5:6 in Hamburger Überzahl 17 Sekunden vor Schluss versetzte die DJK-Fans in Schockstarre. Doch die Gastgeber retteten den Vorsprung über die Zeit, was alle in den Vereinsfarben Grün und Weiß jubeln ließ.