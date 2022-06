Sportforum in Kaarst-Büttgen : Sportpolitiker machen sich ein Bild von der Radsporthalle

Büttgen Friedhelm Kirchhartz führte jetzt die Mitglieder des Sportausschusses durch das Sportforum Kaarst-Büttgen, besser bekannt als die Radsporthalle. Seine Botschaft: Als Sportstätte wird das Gebäude auch weiterhin gebraucht . Doch eine Sanierung wird sehr viel Geld kosten.

Dieser zusätzliche Platz könnte als Besprechungsraum, als Lager und für Sanitärräume genutzt werden. Friedhelm Kirchhartz wünscht sich unter anderem eine Zeitmessanlage. Er wies darauf hin, dass die Radsportbahn aus afrikanischem Sumpfholz besteht, das steinhart und schwer entflammbar ist. Was er beklagte: „Trotzdem muss jede Veranstaltung genehmigt werden.“ Was er betonte: „Das wird keine Eventhalle.“

Sportdezernent Sebastian Semmler hatte kein Verständnis dafür, dass zu einer Veranstaltung am Vatertag doppelt- bis dreimal so viele Besucher gekommen seien als von der Stadt genehmigt worden seien. „Das war ein schlechter Auftakt“, erklärte Semmler. Stefan Neubauer (Die Grünen) zog nach der Besichtigung Bilanz: „Es ist uns schon allen klar, dass die Sanierung mit hohen Kosten verbunden ist. Die vorliegende Kalkulation ist drei, vier Jahre alt.“

Neubauer legt Wert darauf, dass der Kreis in die Pflicht genommen wird. Vom Sportforum gehe nämlich eine Strahlkraft aus, die weit über Kaarst hinausreiche. Neubauer ist gespannt auf aktuelle Zahlen. Klaus Gerdes (CDU) lobte den Zustand des Sanitärbereichs: „Er ist besser als in vielen anderen Sportstätten.“ Die Halle werde zu über 90 Prozent von Schulen und Sportvereinen genutzt. Dirk Salewski (FDP) sieht den Nutzen für die Allgemeinheit ebenfalls. Was er anzweifelte: Dass die Strahlkraft tatsächlich so groß ist.