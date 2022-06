Radsport : Büttgener überzeugen in Köln

Büttgen Bei der Radrennserie Colonge Classics waren einige Aktiven des VfR weit vorne in der Gesamtwertung zu finden. Das gilt auch für die Wertung auf Landesebene.

So sicherte sich bei den Schülern U11 Neuzugang Alexander Immel, der erst kurz vor dem Auftaktrennen seine Lizenz erhalten hatte, den Gesamtsieg. Er gewann das Einzelzeitfahren in Elsdorf, gleichzeitig die Landesverbandsmeisterschaft, mit großem Vorsprung, holte am zweiten Tag beim Kriterium in Longerich den zweiten Platz und ließ der der Konkurrenz zum Abschluss beim Straßenrennen keine Chance. Drei Runden vor Schluss fuhr Immel einem ungefährdeten Solo-Sieg entgegen und baute den Vorsprung bis zum Ende weiter aus. Bei den Schülern U13 holte sich Kilian Schmitz den zweiten Rang in der Gesamtwertung. Zwar schaffte er es im Zeitfahren nicht aufs Podest, war als Fünfter aber der stärkste Fahrer des jüngeren Jahrgangs. In Longerich zeigte er dann, dass ihm Kriterien liegen und belohnte sich mit dem Tagessieg. Beim Straßenrennen sprintete er auf den zweiten Platz. Einen weiteren Büttgener Gesamtsieg fuhr U15-Schülerin Franziska Minten ein. Sie erwischte einen glänzenden Einstieg, indem sie das Zeitfahren mit 1:55 Minuten Vorsprung gewann und sich so auch den Titel als Landesmeisterin sicherte. Beim Kriterium war die VfR-Fahrerin erneut beste U15-Schülerin. Da konnte sie es verschmerzen, dass ihr am letzten Tag etwas die Kräfte schwanden. In der Tageswertung wurde sie „nur“ Neunte, war aber in ihrer Altersklasse die Beste. Bei der Jugend U17 holte Moritz Mauss als Dritter der Gesamtwertung eine weitere Treppchenplatzierung für die Büttgener. Landete er als Neunter im Zeitfahren noch hinter seinem Vereinskameraden Julius Klein (5.), so verpasste er beim Kriterium in Longerich als Vierter nur knapp das Podest. Während sich Klein im Straßenrennen den Tagessieg sicherte und damit nebenbei die Führung im Rose-NRW-Rennrad-Cup verteidigte, bewies Mauss Konstanz und wurde wieder Vierter.