Turnen : Sarah Voss turnt sich in Osijek auf den zweiten Platz

Bleibt trotz Silber am Barren selbstkritisch: Sarah Voss. Foto: dpa

Dormagen Am ersten Finaltag des World Challenge Cups der Gerätturnerinnen und -turner im kroatischen Osijek holten Sarah Voss und Tom Schultze Silber und Bronze für den DTB.

(sit) Drei Medaillen gab es für die Gerätturn-Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) beim Finaltag des FIG World Challenge Cups im kroatischen Osijek. Silber ging dabei auf das Konto von Sarah Voss. Die Dormagenerin musste sich am Stufenbarren mit 12,800 Punkten (D-Note: 5,4) trotz eines Sturzes beim gebückten Jäger-Salto wie im Vorkampf nur der Ungarin Zoja Szekely (13,80/5,9) geschlagen geben und verwies die Rumänin Silviana Sfiringu (12,466/5,2) auf den dritten Platz. Danach resümierte sie gewohnt selbstkritisch. „Meine Barrenübung lief heute leider nicht optimal.“ Sie habe, so die 22-Jährige weiter, zu Beginn ihrer Übung bei einer Riesenfelge mit halber Drehung mit der zweiten Hand den Holm nicht ganz umfassen können. So landete sie nach dem Flugelement mit den Unterarmen auf dem Holm und musste absteigen. Positiv vermerkte sie jedoch, „dass ich erst zum zweiten Mal überhaupt im Wettkampf meine Verbindung Hindorf, Pak, Shappo 1/2 und auch erstmals auf internationaler Bühne einen D-Abgang, den Tsukahara, zeigen konnte. Es ist noch viel Luft nach oben, aber es geht in die richtige Richtung.“

Das galt noch mehr für die Entscheidung am Boden, wo die Rheinfelderin nur ganz knapp weiteres Edelmetall verpasste. 12,733 Punkte (5,1) bedeuteten Rang vier. Die drittplatzierte Türkin Goksu Uctas Sanli bekam 12,80. „Sarah hat super eingeturnt, hatte in der Wettkampfübung aber leider zu viel Power“, sagte Trainer Kay-Uwe Temme. So habe sie bei den ersten beiden Akrobatikreihen die Absprünge etwas verpasst. „Sie hat sich trotzdem super in die Übung reingekämpft. Schade, dass es nicht ganz für das Podium gereicht hat.“