Fußball : FC Zons bleibt in der Kreisliga A

Ihm riss die Achillessehne: Sascha Pelka vom VdS Nievenheim. Foto: Linda Hammer/Hammer, Linda (lh)

Rhein-Kreis Die spielfreien Kicker von Trainer Thomas Boldt profitieren von der Schützenhilfe der SG Rommerskirchen/Gilbach in der Bezirksliga. SG Kaarst verspielt alle Chancen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

In der Fußball-Kreisliga A sind am vorletzten Spieltag alle Entscheidungen gefallen: Der FC Zons darf auf der Couch jubeln, der Klassenerhalt ist dem einstigen Verbandsligisten kaum noch zu nehmen.

Die SG Rommerskirchen/Gilbach hat den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft. Damit steht die Anzahl der Absteiger in der Kreisliga A endgültig fest. Fünf Team müssen den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten: die DJK Hoisten, der VfR 06 Neuss, VfL Jüchen/Garzweiler II, die SG Kaarst und mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Sportfreunde Vorst. Vor dem letzten Spieltag beträgt deren Rückstand auf das rettende Ufer zwar nur drei Punkte, allerdings müssten die Vorster auch 24 Tore aufholen. Bei Zons-Coach Thomas Boldt, der damit für die nächste Kreisliga A-Saison planen kann, war die Erleichterung natürlich riesig: „Ich bin froh, dass wir es geschafft haben.“

VdS Nievenheim – SVG Grevenbroich 2:0 (0:0). Der VdS Nievenheim hat seinen Aufstieg mit einem Sieg gegen den ärgsten Verfolger SVG Grevenbroich noch einmal untermauert. Viel zu feiern hatte Nievenheim aber nicht: Routinier Sascha Pelka riss sich die Achillessehne. „Das war ein ganz schlimmer Moment. Das ist für uns echt eine Katastrophe“, sagte ein sichtlich angefasster Trainer Daniel Köthe. Den Saisonstart in der Bezirksliga wird er damit definitiv verpassen. Die späten Siegtore von Kevin Scholz (88.) und Simon Müller (90.) wurden damit selbstverständlich zur Nebensache.

TuS Hackenbroich – SV Glehn 3:1 (0:0). Es bleibt dabei: Zuhause ist der TuS Hackenbroich eine echte Macht. Gegen den SV Glehn feierte Hackenbroich schon den zehnten Heimsieg. „Ich bin echt stolz auf die Jungs“, freute sich Trainer Wolfgang Rieger. Melih Can Kara (47.), Can Ballicalioglu (67.) und Marius Schlömer (90.) trafen für Hackenbroich. Tobias Böhme (62.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer.

SC Grimlinghausen – SV Bedburdyck/Gierath 3:5 (1:1). In Grimlinghausen bekamen die Zuschauer im letzten Saisonspiel eine Menge Tore geboten: Mo Salou, Tom Köller (2), Giulio Buscema (Eigentor) und Pascal Sorgartz (Eigentor) trafen für die Gäste, David Gette und Nico Kaufmann (2) waren für Grimlinghausen erfolgreich. „Wir haben heute ein paar Spieler verabschiedet und ihnen noch mal einen Einsatz gegönnt. Das Ergebnis stand nicht im Vordergrund“, erklärte Grimlinghausens Trainer Milad Bastanipour. Für ihn selbst war es das vorerst letzte Spiel an der Seitenlinie. Er hatte das Team in der Saison spontan übernommen und zum sicheren Klassenerhalt geführt. Ab Sommer steigt Co-Trainer Martin Lürken zum Chefcoach auf, Bastanipour will wieder aufs Feld zurückkehren.

1. FC Grevenbroich-Süd – SG Kaarst 5:3 (1:1). Mit der Niederlage in Süd hat Kaarst seine allerletzte Chance auf den Klassenerhalt verspielt. Ensar Krasniqi (2), Patrick Drack (2) und Hendrik Teca Lopes trafen für Süd, Fabian Böse, Niclas Schröder und Yannick Wiese erzielten die Tore für Kaarst.

FC Delhoven – VfL Jüchen/Garzweiler II 13:2 (4:0). Der FC Delhoven präsentierte sich am Sonntag in Torlaune. Felix Frason traf gleich fünf Mal und stellte sein Torekonto damit auf 40 Treffer. Die Torjägerkanone ist ihm damit wohl sicher. Die weiteren Treffer erzielten Max Ohm (3), Christopher Adamczyk (2), Marcel Klein, Niklas Meier (ET) und Philipp Nirschl (ET). Für Jüchen trafen Jan-Hendrick Schmitz und Sarangen Chandrakumar.