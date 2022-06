Hockey : Versöhnlicher Saisonabschluss

Neuss Nach der 1:3-Pleite bei SW Köln drohte dem Hockey-Zweitligisten aus Neuss ein Saisonabschluss mit sechs Niederlagen in Folge. Aber am Sonntag gelang zu Hause gegen BW Köln ein 2:1-Sieg.

Auf die Pleite am Kuhweg in Köln hatte Trainer Matthias Gräber ungehalten wie nie zuvor reagiert. An dieser Partie ärgerte ihn so ziemlich alles: „Die doofe Gelbe Karte“, weil er seinem Ummut über die Leistung des Schiedsrichtergespanns Müller/Wagner eine Spur zu ausdauernd Luft gemacht hatte. „Da beruhigst du dich irgendwann auch nicht mehr.“ Aber noch weit mehr frustrierte ihn der wiederum schwache und blutleere Auftritt seiner Jungs. „Wir spielen so eine absolute Grütze“, schimpfte er. Und zwar im Kollektiv: „Du kannst da gar keinen aufzählen, dann müsstest zehn aufzählen.“ Bezeichnend war für ihn das Tor von Leo Schmitz zum 3:1 für die mit Macht um den Klassenverbleib kämpfenden Hausherren: „Alle gucken nur auf den Ball, ,Ball-Watching‘ sozusagen, und auf der anderen Seite sind gleich mehrere Leute total ungedeckt.“ Auf diese Weise gaben die Neusser nach Julian Dettmers Führungstreffer (10.) binnen zehn Minuten das Spiel aus der Hand. Manuel Holtmann glich per Strafecke aus und Leo Schmitz markierte bis zur 28. Minute per Doppelpack das 3:1. „Das kann eigentlich gar nicht wahr sein“, ereiferte sich der Coach, „das ist ja wie bei den A-Knaben.“ Dabei will er einen Schützlingen das Bemühen gar nicht absprechen. „Ab der 40. Minute haben wir das Spiel in die Hand genommen.“ Doch obwohl er fünf Minuten vor Schluss sogar seinen Torhüter für einen weiteren Feldspieler opferte, wollte der Ball nicht mehr ins gegnerische Tor. Deshalb sein Vorwurf: „Wenn wir im Kreis sind, schaltet der Kopf ab.“