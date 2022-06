Skaterhockey-Bundesliga : Crash Eagles kassieren eine Niederlage bei den Rheinos

Das Trainerduo der Crash Eagles Kaarst, Marcus Drücker (r.) und Michael Geiß, musste eine Niederlage gegen Köln mitansehen. Foto: Eagles

Kaarst Der Skaterhockey-Bundesligist aus Kaarst verlor 4:7, obwohl er hätte gewarnt sein müssen. Die Kölner sind so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der höchsten deutschen Spielklasse.

Einen Dämpfer mussten die Crash Eagles Kaarst in der Skaterhockey-Bundesliga im Topspiel bei den HC Köln-West Rheinos einstecken. Unter dem Strich ging der 7:4-Sieg der Kölner in Ordnung, der sie an den Kaarster vorbei auf Platz zwei Tabelle springen ließ. Damit sind sie aktuell in der Bundesliga das Team der Stunde, schließlich hatten sie am Freitag zuvor auch schon Tabellenführer Krefeld mit 7:2 abgefertigt.

Das hätte eigentlich eine klare Warnung für die Eagles sein müssen. Doch sie waren in Köln insbesondere in den ersten 40 Minuten viel zu schlafmützig und lagen so verdient mit 1:5 im Hintertreffen. Die Rheinos waren das bessere Team und konnten vor allem in Überzahl punkten. Vier der fünf Treffer erzielten die Domstädter in eigener Überzahl. Kaarst wachte im letzten Drittel auf und konnte sogar auf 4:5 verkürzen, doch weitere Strafzeiten machten einen Strich durch die Rechnung der Gäste, Köln konnte auf 7:4 wegziehen und so sechs Punkte am Wochenende auf der Habenseite verbuchen.