Radsport : Büttgener glänzt in der Bundesliga

Felix Dierking fährt für das Team Sportforum. Foto: Lars Witte

Büttgen Felix Dierking vom Team Sportforum eroberte beim Rennen in Chemnitz den ersten Platz in der Amateurwertung. Ein Teamkamerad verletzte sich in Holland schwer.

Von David Beineke

Für das Team Sportforum von Teammanager Lars Witte war es ein spezielles Wochenende. Erstmalig starteten die Fahrer des Radrennstalls beim Bundesligarennen in Chemnitz und beim nächsten Lauf der niederländischen Schwalbe Topcompetitie bei zwei Rennserien parallel. Dabei gab es Erfolge zu verzeichnen, aber wegen eines schlimmen Sturzes auch nicht so erfreuliche Nachrichten.

Sportforum-Teammanager Lars Witte reiste mit sechs Fahrern nach Chemnitz zur 42. Erzgebirgsrundfahrt. Das Rennen über gut 166 Kilometer und mit 3685 Höhenmetern versprach rein vom Papier eines der härtesten Bundesliga-Rennen zu werden. Und so kam es auch, von Beginn an mussten Fahrer bei den zahlreichen Anstiegen abreißen lassen. Felix Dierking, der sich zunächst in einer Gruppe mit seinen Teamkollegen Sven Thurau und Nico Heling befand, suchte gegen Ende das Heil in der Flucht und konnte sich entscheidend lösen. So spurtete der 19-Jährige auf einen hervorragenden 14. Rang und eroberte sich damit das Führungstrikot des Gesamtführenden in der Amateurwertung. Direkt dahinter rangiert Sven Thurau auf Rang zwei. Durch ein geschlossen gutes Abschneiden holte das Team Sportforum Platz fünf und ist nun als Vierter der Gesamtmannschaftswertung das beste deutsche Amateur-Team. Bereits am kommenden Wochenende geht es in den nächsten Lauf der Bundesliga in Schweigen an der südlichen Weinstraße weiter.