Andreas Kappes ist tot - Ex-Radprofi und Tour-de-Neuss-Leiter stirbt an Insektenstich

Sportlicher Leiter der „Tour de Neuss“ : Ehemaliger Radprofi Andreas Kappes ist tot

Andreas Kappes, Jens Voigt und NRV-Chef Stephan Hilgers (v.l.) bei der Tour de France 2011. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Der ehemalige Radprofi Andreas Kappes ist in der Nacht zu Dienstag im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Insektenstichs gestorben. Er war der Sportliche Leiter der Tour de Neuss, die am Mittwoch startet.

Von Volker Koch

Der Schock sitzt tief beim Vorstand des Neusser Radfahrervereins (NRV). Am Montagabend klärten sie mit Andreas Kappes die letzten Details für die 17. Tour de Neuss, am frühen Dienstagmorgen erhielt NRV-Vorsitzender Stephan Hilgers die niederschmetternde Nachricht: Andreas Kappes ist in der Nacht zu Dienstag im Alter von 52 Jahren verstorben, wohl an Herzversagen infolge einer allergischen Reaktion auf einen Insektenstich. „Das Rennen wird wie geplant stattfinden, auch wenn wir alle tief bestürzt sind,“ sagt Hilgers, der den ehemaligen Radprofi seit Herbst vergangenen Jahres in seinem Gartenbauunternehmen als Fahrer beschäftigt. Eine Absage der siebenstündigen Veranstaltung mit dem Eliterennen um 19.15 Uhr als Höhepunkt sei sicher nicht im Sinne des Verstorbenen, ist Hilgers überzeugt.