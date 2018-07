Junioren-Europameisterschaft in Slowenien

Dormagen Dormagener Handballer kehren nach Sieg über Portugal mit Edelmetall von der Junioren-Europameisterschaft zurück.

Der Torhüter und der Rückraumspieler von Zweitliga-Aufsteiger TSV Bayer Dormagen hatten auch am Sonntagnachmittag ihren Anteil am Erfolg, mit dem sie sich zwei Jahre nach Bronze bei der U18-EM erneut Platz drei sicherten. Dass es nicht mehr wurde, lag an Frankreich, das die DHB-Auswahl im Halbfinale am Freitag mit 28:26 bezwungen hatte, sich gestern aber Slowenien mit 30:31 geschlagen geben musste. Gegen die Gastgeber hatten Boieck und Co. in der Zwischenrunde mit 26:22 triumphiert. „Wir freuen uns riesig. Die Jungs haben alles gemacht, was wir uns Freitagabend nach dem Halbfinale vorgenommen hatten,“ lautete das Fazit von Bundestrainer André Haber nach dem Schlusspfiff einer engen, umkämpften und mitunter hektischen Partie, in der seine Schützlinge gegen die Portugiesen, die als einziges Team bei dieser WM Frankreich eine Niederlage beigebracht hatten, den Ton angaben.