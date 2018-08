Kreismeisterschaft des Kreispferdesportverband Neuss

Allerheiligen Mit der Ehrung aller Kreismeister ging das Mammutturnier auf dem Hilgershof am Sonntagabend stimmungsvoll zu Ende.

Gemeinsam überreichten Hebmüller und Hilgers am Sonntagabend die blauen Schärpen an die sieben neuen Kreismeister. Dabei gratulierten sie vielen Wiederholungstätern. Allen voran Christian Reisch: Der Dressurreiter (Neuss-Grefrather RC) sicherte sich nach 2015 erneut den Titel in der großen Tour, im Sattel des 14-jährigen, westfälischen Wallachs Lakito. Das Paar war am Freitag mit dem vierten Platz im Sankt Georg Spezial gestartet. Sonntag folgte der Silberplatz in der M-Dressur – damit war dem Ausbilder vom Kambergerhof der Titel sicher. Silber ging an Kahra Alena Baumann (RV St. Johannes Waat), bei ihrem ersten Turnierstart mit Rooney Mo. Im Spezial haperte es mit dem achtjährigen Braunen noch am „Finetuning“, in der M-Dressur lief es viel besser: Platz eins mit 70,392 Prozent.