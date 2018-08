Nach Tod von Andreas Kappes: Tour de Neuss startet mit Schweigeminute

Neuss Die Tour de Neuss ist am Mittwoch mit einer Schweigeminute gestartet. Fahrer und Zuschauer gedachten dem in der Nacht zu Dienstag unerwartet verstorbenen sportlichen Leiter Andreas Kappes.

Die 17. Auflage der Tour de Neuss ist am Mittwochabend nach dem überraschenden Tod des sportlichen Leisters Andreas Kappes mit einer Schweigeminute gestartet. Die 49 Fahrer trugen zudem einen Trauerflor. Die Kinder von Andreas Kappes, sowie seine Ex-Frau und viele Freunde waren ebenfalls vor Ort.

Der ehemalige Radprofi und Organisator der Tour de Neuss war in der Nacht zum Dienstag an Herzstillstand in Folge eines allergischen Schocks nach einem Insektenstich gestorben. Er wurde 52 Jahre alt.