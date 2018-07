Deutsche Jugendmeisterschaften Leichtathletik

Leichtathletik : Ole Grammann wird Zweiter im Weitsprung

Ole Grammann sprang zu Silber bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock. Foto: Wolfgang Birkenstock

Dormagen Der Höhenberg wird zur Weitsprung-Hochsprung: Nur eine Woche, nachdem Zehnkämpfer Ituah Enahoro bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Nürnberg auf den Bronzerang flog, setzte Ole Gramman (beide TSV Bayer Dormagen) bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock noch eins drauf: Der 18-Jährige, der das Sportinternat in Knechtsteden besucht, wurde Zweiter in der U 20. Um seine Silbermedaille musste der gebürtige Schleswig-Holsteiner allerdings ein wenig bangen, denn Yannick Wolf landete ebenso wie Gramman bei 7,13 Metern.

