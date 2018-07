U23-Ruder-Weltmeisterschaften

Neuss Vera Spanke rudert bei U23-Weltmeisterschaft im Leichtgewichts-Einer auf Rang 2.

Das war nichs für schwache Nerven. In einem unglaublichen Foto-Finish sicherte sich Vera Spanke bei den U23-Weltmeisterschaften der Ruderer im polnischen Poznan die Silbermedaille im Leichtgewichts-Einer der Frauen. Nach 2000 Metern und 7:34,95 Minuten betrug der Vorsprung der 21-Jährigen im Trikot des Neusser Rudervereins auf Rang drei gerade mal drei Zehntelsekunden. Noch enger ging es dahinter zu, denn die Italienerin Clara Guerra und die Australierin Wallace Russel erreichten zeitgleich in 7:35,270 Minuten die Zielschranke – die Auswertung des Zielfotos bescherte der Italienerin dann ank der Winzigkeit von zwei Tausendstelsekunden die Bronzemedaille. An der Spitze war die Britin Imogen Grant in 7:29,980 Minuten eine Klasse für sich.