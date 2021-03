Rhein-Kreis Neuss : Kreiswirtschaftsförderung wird als zdi-Netzwerk bestätigt

Robert Abts und Katharina Beckmann stellten das neue zdi-Programm in der Haba-Digitalwerkstatt Rhein-Kreis Neuss vor. In der Bildmitte Haba-Standortleiterin Julia Strzelzcyk. Foto: D. Staniek/Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Rhein-Kreis Neuss bleibt weiter akkreditiert als Netzwerk der Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch Innovation“ (zdi).

Die Nachricht, dass sie im Ausschreibungswettbewerb erneut den Zuschlag bekommen hat, traf jetzt in Form eines Schreibens der zdi-Landesgeschäftsstelle an WFG-Geschäftsführer Robert Abts und zdi-Projektleiterin Katharina Beckmann ein. Die Initiative fördert den Nachwuchs in den „MINT“-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.