Wettbewerb im Rhein-Kreis : Erfolg für Teilnehmer bei „Jugend musiziert“

Rhein-Kreis Zum ersten Mal mussten alle Teilnehmer an dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ (der zum 58. Mal stattfindet) schon auf der Regionalebene Videos einreichen.Die Corona-Pandemie machte das erforderlich.

Die jungen Teilnehmer aus dem Rhein-Kreis haben sich gut geschlagen – trotz erschwerter Bedingungen schon im Regionalwettbewerb, der in diesem Jahr unter Federführung von Norbert Braun der Neusser Musikschule durchgeführt wurde. Denn jeder, der teilnehmen wollte, konnte das nur per Video machen. Dennoch schafften viele eine Weiterleitung, zum Landeswettbewerb oder auch schon auf Bundesbene. Die Kategorien lauten in der Solowertung Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel und Besondere Instrumente. In der Ensemblewertung wurden juriert: Klavier vierhändig, Duo Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied mit Singstimme und Klavier, Schlagzeug-Ensemble und besondere Ensembles in Klassik, Romantik, Spätromantik sowie Klassische Moderne.