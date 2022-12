Ausbildung und Beschäftigung im Rhein-Kreis Neuss IHK-Leitfaden zur Integration in den Arbeitsmarkt

David Pfeil, Willkommenslotse bei der IHK Ausbildungs-GmbH, ist unter der Telefonnummer 02131 9268557 sowie per E-Mail an David.Pfeil@mittlerer-niederrhein-gmbh.ihk.de erreichbar, IHK-Prüfungskoordinatorin Nadine Hennig unter 02161 241119 sowie per E-Mail an Nadine.Hennig@mittlerer-niederrhein.ihk.de.