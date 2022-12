Gründer-Szene im Rhein-Kreis Neuss Start-ups mit innovativen Geschäftsideen

Am 1. Januar 2023 starten weitere Start-ups in das Programm „accelerate_rkn“. Der Kreis wird sie zu Auswahlpräsentationen einladen und die nächsten Teilnehmer bekanntgeben. In einem Zeitraum von fünf Monaten erhalten die Gründer Unterstützung in Form von Coaching, Workshops, Prototyp-Entwicklung, Netzwerk, Co-Working, Marktzugang und weitere individuelle Leistungen im Wert von bis zu 25.000 Euro.