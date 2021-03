Bundestagswahl im Rhein-Kreis : Grüne im Kreis benennen ihre Direktkandidatinnen

Rhein-Kreis Die Grünen im Rhein-Kreis setzen bei der Bundestagswahl im September mit ihren Direktkandidatinnen Petra Schenk und Katharina Voller auf Frauenpower.

Entscheidender dürfte für beide die vom 9. bis 11. April geplante Landesdelegiertenkonferenz sein, bei der die Landesliste NRW zusammengestellt wird. In den Kampf um aussichtsreiche Listenplätze geht Katharina Voller mit dem Rückenwind des Bezirksverbandes Niederrhein-Wupper. Sie hatte im direkten Wettbewerb um dessen Votum den vom Kreisverband nominierten Hans-Christian Markert ausgestochen, der anschließend bekanntgab, seine Kandidatur nicht mehr weiterzuverfolgen. An seiner Stelle bewarb sich nun Petra Schenke um das Direktmandat.

Schenke lebt mit Familie in Reuschenberg und gehört der Grünen-Kreistagsfraktion an. Sie legt den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf Wirtschaft und Energie und will zeigen, „wie auch Landwirte und Unternehmen mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben können.“ Voller stellte bei ihrer Bewerbung die Idee einer offenen, gleichberechtigten Gesellschaft in den Mittelpunkt. Sie lebt mit Familie in Kaarst und gehört dem Stadtrat an.