Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Fälle beim Weltcup : Dormagener Säbelfechter sind sich keiner Schuld bewusst

In Ungarn infizierten sich Benedikt Wagner und Matyas Szabo mit dem Coronavirus. Sie befinden sich ebenso in Quarantäne wie Richard Hübers und Max Hartung (v.l.). Foto: „DFB / © Augusto Bizzi"

Dormagen Nach den Corona-Infektionen beim Weltcup-Turnier in Budapest sprach DOSB-Präsident Alfons Hörmann von verantwortungslosem Handeln. Säbelfechter Max Hartung war in Budapest ebenfalls am Start. Sein Fazit: „Mir fällt nichts mehr ein, wie wir uns noch besser hätten schützen können.“