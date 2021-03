837 Infizierte im Rhein-Kreis Neuss : Zwei weitere Corona-Todesfälle - Inzidenz wieder knapp über 100

Die Zahl der Todesopfer ist kreisweit auf 279 gestiegen. Insgesamt ist bei 837 Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 333 von ihnen sind mit der britischen Viruslinie infiziert.

Ein 76-jähriger Mann aus Kaarst und ein 52-jähriger Mann aus Neuss sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 279.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 837 Personen (Vortag: 880) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 58 (Vortag: 56) von ihnen werden in einem Krankenhaus behandelt. In 333 Fällen (Vortag: 350) wurde die britische Viruslinie B.1.1.7 sowie bei in drei Fällen (Vortag: 2) die südafrikanische Viruslinie B 1.351 nachgewiesen. Hierbei gibt es nach Kreisangaben aktuell keinen Hot-Spot.