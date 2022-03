Arbeitgeberverband im Rhein-Kreis Neuss : Unternehmerschaft übt Kritik am Mindestlohn-Beschluss

Unternehmerschaft übt Kritik am Mindestlohn-Beschluss

Rhein-Kreis Neuss Die Unternehmerschaft Niederrhein wertet den Beschluss als Angriff auf die Tarifautonomie und fordert eine spätere Umsetzung der Erhöhung sowie Übergangsfristen.

„Die Mindestlohn-Kommission aus Gewerkschaften und Arbeitgebern ist bei der Mindestlohn-Erhöhung schlicht übergangen worden“, erklärt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Ralf Wimmer. Dabei habe diese bereits eine Anhebung des Mindestlohns am 1. Juli von gegenwärtig 9,82 Euro auf 10,45 Euro beschlossen. „Mit dem Gesetz hebelt die Bundesregierung mehrere hundert Tarifverträge aus“, so Wimmer. Sie verspiele dadurch das Vertrauen der Unternehmen. „Da die Unternehmerschaft Niederrhein federführend und begleitend beim Abschluss zahlreicher Flächen- oder Branchentarifverträge sowie bei Haustarifverträgen mitwirkt, weiß ich aus erster Hand, dass eine Tarifvertragsgestaltung nur durch eine gelebte Sozialpartnerschaft gelingen kann.“ Das bewährte Zusammenspiel von Gewerkschaften und Arbeitgebern verliere mit dem Kabinettsbeschluss an Bedeutung.