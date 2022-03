Veranstaltungen in Dormagen : Zwei weitere Kabarett-Highlights in der Kulturhalle

Dormagen Von Simone Solga bis Jochen Malmsheimer: Zahlreiche Kabarett-Hochkaräter wird das städtische Kulturbüro in den kommenden Monaten in der Kulturhalle Dormagen begrüßen.

Am 12. März startet Jens Neutag mit seinem Programm „Allein – ein Gruppenerlebnis“ eine kabarettistische Reise zum inneren Ich. Unter dem Titel „Ihr mich auch“ liefert Simone Solgas am Samstag, 9. April, eine zwei Stunden lange Erklärung über Besserwisser und Meisterheuchler. Robert Griess zündet am Freitag, 2. September, ein satirisches Feuerwerk aus Pointen. Barbara Ruscher sorgt anschließend am Samstag, 15. Oktober, mit versierter weiblicher Satire für große Unterhaltung. Mit „Deutschland in den Wechseljahren“ serviert die Distel am Sonntag, 13. November, eine Best-of-Kabarett-Komödie der Extraklasse. Jochen Malmsheimer gibt am Freitag, 2. Dezember, mit „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“ sein Debüt in der Kulturhalle. Comedy, Musik und Showtime verbindet Lars Redlich in seiner Weihnachtsshow „Lars´ Christmas“ am Mittwoch, 21. Dezember. „Augenzwinkernd, aber auch besinnlich kommt jeder auf seine Kosten und bekommt jeder sein Fett weg. Und das schon vor dem Fest“, sagt der Comedian. Fest steht nun auch das Ensemble für die „Schlachtplatte – die Jahresendabrechnung“ am Freitag, 6. Januar 2023. Die vier Bühnen-Asse Robert Griess, Kathi Wolf, Jens Heinrich Claassen und Sebastian Schnoy geben dem Jahr 2022 kabarettistisch-brillant den gebührenden Kehraus.