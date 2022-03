Basketball : Tigers konzentrieren sich jetzt voll auf Jena

Neuss Das Nachholspiel des Basketball-Zweitligisten aus Neuss in Marburg ist schon wieder verschoben worden. Mehrere positive Coronatests bei den Young Dolphins.

Die Tortur, zwei im Abstiegskampf der 2. Basketball-Bundesliga Nord womöglich entscheidende Spiele binnen 24 Stunden bestreiten zu müssen, bleibt den Tigers (erstmal) erspart. Denn noch am späten Donnerstagabend funkten die Young Dolphins Marburg S.O.S. und veranlassten die Spielleitung der DBBL aufgrund mehrerer positiver Coronatest innerhalb des Teams, die für Freitag angesetzte Nachholpartie und auch das Match am Tag darauf gegen Rotenburg abzusagen. Damit kann sich die TG Neuss nun voll und ganz auf das Duell mit dem Schlusslicht USV Baskets Jena am Samstag (17.30 Uhr) in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle konzentrieren.