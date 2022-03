Tischtennis : Wichtiger Doppelspieltag für Holzbüttgens Regionalliga-Damen

Lisa Scherring spielt am Samstag in der DJK-Reserve. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Im Kampf gegen den Abstieg aus der Regionalliga müssen für die DJK dringend Punkte her, dazu bieten sich am Freitag und Samstag zwei Möglichkeiten. Auch Holzbüttgens Oberliga-Herren sind gefordert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Rustemeier

Für die Damen-Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen stehen in der Tischtennis-Regionalliga entscheidende Wochen im Kampf um den Klassenerhalt an. Am Wochenende könnten die Kaarsterinnen bei einem Doppelspieltag daheim kräftig Punkte sammeln, allerdings sind die Aufgaben nicht gerade leicht. Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) gastiert die Kasseler Sportvereinigung Auedamm in der Sporthalle am Bruchweg. Am Samstag (16 Uhr) folgt dann das Heimspiel gegen Borussia Düsseldorf.

Beide Teams rangieren in der Tabelle vor der DJK. Aber obwohl Düsseldorf als Vierter und Kassel als Fünfter Tabellennachbarn sind, orientieren sie sich doch anders. Während die Borussia mit 15:9 Punkten noch Anschluss an die oberen Teams hält, schaut Auedamm mit 12:14-Zählern eher noch nach unten. Die Kaarsterinnen haben derzeit mit 6:16-Punkten drei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Für Freitag und Samstag hat sich das Team um Sandra Förster aber einiges vorgenommen: „Am Wochenende sollten wir Punkte sammeln, sonst wird es langsam eng“, so die Kapitänin. Optimistisch ist sie, weil die Kaarsterinnen am Freitag mit Jana Vollmert und am Samstag mit Lisa Scherring auflaufen wollen. Dahinter kommen jeweils Verena Hinrichs, Chiara Pigerl und Sandra Förster zum Einsatz. Bei Kassel glänzen vor allem Diana Tschunichin und Anna-Lena Opl mit einer 7:1-Bilanz im unteren Paarkreuz. Düsseldorf dagegen verfügt in Ugne Baskutyte (3:1) und Eireen Kalaitzidou (5:1) über ein starkes oberes Paarkreuz.