Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis leicht gesunken

Rhein-Kreis Der Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss ist auf Erholungskurs. Zu diesem Schluss kommt die Agentur für Arbeit mit Blick auf aktuelle Zahlen.

Das ist auch jetzt wieder der Fall. In den Kommunen im Rhein-Kreis Neuss entwickelte sich der Arbeitsmarkt im Februar allerdings unterschiedlich. Registriert wurden aktuell 5700 Arbeitslose in Neuss (das sind 141 weniger als im Vormonat), 1863 (+1) in Grevenbroich, 1759 (+5) in Dormagen, 1217 (-38) in Meerbusch, 930 (-11) in Kaarst, 499 (-11) in Korschenbroich, 486 (-15) in Jüchen und 242 (+8) in Rommerskirchen.