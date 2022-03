Pierburg in Neuss : Auszeichnung für Rheinmetall-Standort

Neuss Der Technologiekonzern Rheinmetall hat an seinem Pierburg-Standort in Neuss ein neues Auditverfahren eingeführt und wurde dafür von PSA Peugeot Citroën ausgezeichnet.

Der Erfolg habe auch strategische Bedeutung: „Mit der Einführung des Layered Process Audits (LPA) erfüllen wir nun auch die IATF-Anforderungen an die Qualitätsmanagementsysteme, die zukünftig von allen Automobilherstellern gefordert werden. Beste Voraussetzungen also, bevorzugter Partner für alle unsere Kunden zu werden“, erläutert Papenfuß. Die Einführung des neuen Auditverfahrens am Standort Neuss ist das Ergebnis einer kontinuierlichen Zusammenarbeit verschiedener europäischer Bereiche von Rheinmetall. Entsprechend dem sogenannten Layered Process Audit (LPA) werden die verschiedenen Abläufe in den Bereichen Produktion, Logistik sowie Qualitätsmanagement erfasst und systematisch beobachtet. Bei Bedarf werden Verbesserungen neu geplant, umgesetzt, überprüft und weiter beobachtet – ein kontinuierlicher Optimierungsprozess. Dies ist auf Kontinuität und Langfristigkeit ausgerichtet. Involviert sind dabei alle Abteilungen und Ebenen, einschließlich der Geschäftsführung.