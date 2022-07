Fachkräftemangel im Rhein-Kreis Neuss : MIT fordert Maßnahmen für mehr Arbeitskräfte

Rhein-Kreis Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) im Rhein-Kreis Neuss fordert mehr Anstrengungen von der Bundesregierung, um den gravierenden Fach- und Arbeitskräftemangel abzumildern.

MIT-Vorsitzender Stefan Arcularius sieht im Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel einen der größten Dämpfer für Wohlstand und Wachstum in Deutschland: „Aus dem Fachkräftemangel ist längst ein Arbeitskräftemangel geworden. Alle Ressourcen müssen genutzt werden – im In- und Ausland. Ohne Denkverbote.“ Es müsse mehr für die Duale Ausbildung geworben werden. Das teilt die MIT mit. Arcularius: „Es muss in Schulen verpflichtend sein, neben KAoA (kein Abschluss ohne Anschluss) eine Praxiswoche in Handwerks- und Industriebetrieben durchzuführen, um die Schülerinnen und Schüler für diesen Teil der Berufswelt zu begeistern. Deutschland braucht nicht nur Master sondern auch Meister.“