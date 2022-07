Ferienprogramm in Dormagen: „Klimakunst“ in der Stadtbibliothek​

Dormagen In den Sommerferien fand in der Stadtbibliothek Dormagen der Kulturrucksack-Workshop „Klimakunst“ statt. Der Workshop wurde gut angenommen.

„Die Idee des Workshops war, dass die Kinder und Jugendlichen eigenständig Problemfelder des Klimawandels erkennen und ihren Gefühlen und Meinungen dazu künstlerisch Ausdruck verleihen. Das hat wirklich hervorragend funktioniert“, sagt die Leiterin des Workshops, Andrea Rings. Dabei entstanden insgesamt 33 Kunstwerke, die den Eltern der jungen Künstlerinnen am 14. Juli in der Stadtbibliothek präsentiert werden konnten. Die Bilder und Comics werden im Anschluss in einem eigenen Heft abgedruckt, von dem einige Exemplare in der Bibliothek ausliegen werden.