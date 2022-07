NGZ-Sportler des Monats : Das Floorball-Urgestein der DJK Holzbüttgen

Dennis Schiffer, Kapitän des Floorball-Bundesligisten DJK Holzbüttgen, schmiss sich für die Mission Deutscher Meister zu werden, in jeden Zweikampf und führte die Kaarster zum Erfolg. Foto: Andreas Klüppelberg

Kaarst Der Bundesligist aus Kaarst spielte die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte, angeführt von seinem Kapitän Dennis Schiffer.

Von Noah Knothe

Die Freude bei Dennis Schiffer war nach seinem ersten Deutschen Meistertitel riesig, nun kann er die nächste Auszeichnung bejubeln. Der Kapitän der DJK Holzbüttgen wurde zum NGZ-Sportler des Monats Juni gewählt. „Ich freue mich sehr, gewonnen zu haben. Es ist toll, so eine große Anerkennung zu bekommen“, sagt er.

Dennis Schiffer ist ein Urgestein bei der DJK Holzbüttgen. Seit 1999 ist er Vereinsmitglied, umso wertvoller ist der erste Deutsche Meistertitel für den Sportler des Monats. „Ich habe früher Plakate von der Bundesliga gesehen und mir gedacht, das ist eine andere Galaxie. Wenn ich damals gesagt hätte, ich werde mit Holzbüttgen mal Deutscher Meister, hätte erst mal jemand Fieber gemessen“, erzählte er. Nach 23 Jahren als Floorball-Spieler hat sich dieser Kindheitstraum vier Jahre nach dem Aufstieg in die Bundesliga erfüllt. Im Meisterschaftsendspiel standen die Kaarster dem Rekordmeister UHC Weißenfels aus Sachsen-Anhalt gegenüber. Nach einem 6:5 und 4:3 war der erste Titel der Vereinsgeschichte perfekt. „Das Finale ausgerechnet gegen die jahrelange Übermacht aus Weißenfels zu gewinnen, ist natürlich überragend“, findet Schiffer. In der Hauptrunde hatten die Weißenfelser noch die Nase vorne, in den Playoffs trumphten dann jedoch die Kaarster auf. „Unser Team war hungrig und wir wollten alle gewinnen“, sagt der Kapitän. Die DJK hat mit dem Vizemeister trotz des Erfolges noch eine Rechnung offen. Auch im Pokalfinale standen sich die beiden Vereine nämlich gegenüber, diesmal mit dem besseren Ende für den UHC. „Wir hatten in dieser Saison sieben Spiele gegen Weißenfels, sechs davon haben wir gewonnen, daher ist es natürlich sehr ärgerlich, ausgerechnet das Pokalfinale zu verlieren“, sagt der 30-Jährige. Im nächsten Jahr wollen es die Kaarster besser machen und das Double holen. „Das Pokal-Final-Four in der Berliner Max-Schmeling-Halle war eine unvergessliche Erfahrung und wir werden auch in die neuen Saison mit dem Ziel gehen, in beiden Wettbewerben mindestens unter die besten Vier zu kommen“, verspricht Schiffer.

Als Kapitän hatte er einen maßgeblichen Anteil am Triumph der vergangenen Saison. „Ich denke schon, dass ich durch meine Erfahrung und Führungsstärke die Mannschaft auf diese Höhe bringen konnte“, meint er. Bereits mit 19 Jahren übernahm Verantwortung in der Herrenmannschaft. „Das Alter ist bei Führungsspielern nicht wichtig, es kommt auf die Persönlichkeit an. Ich bin kein 50-Tore-Mann, sondern eher ein Teamspieler“, sagt Schiffer über sich. Trotz seiner großartigen Leistungen ist der Abwehrspezialist aktuell kein Teil der Deutschen Nationalmannschaft. „Ich hatte schon meine Länderspieleinsätze, auch aktuell sehe ich eine Nominierung als möglich an. Ich stand auch bereits mit dem Bundetrainer in Kontakt. Die Nationalmannschaft ist für mich aber auch kein Muss, ich fokussiere mich auf die DJK“, erzählt er. Die Verbundenheit zu seinem Heimatverein ist denkbar groß. Er hat auch neben dem Platz immer wieder Verantwortung übernommen, sei es als Jugendtrainer, als Kontakt für internationale Spieler oder bei einer seiner anderen Aufgaben. Auch nach der aktiven Karriere, da ist Schiffer sich bereits sicher, wird er Teil des Vereins bleiben.