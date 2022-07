Show Case beim TC Bayer : Über Dormagen zum Tennisspielen in die USA

Valentin Laser aus Oberbayern war eines von 95 Talenten, das beim Uniexperts College Tennis Showcase in Dormagen vorspielte. Foto: Oriol Peiris

Dormagen Jedes Jahr gehen junge Sportler aus Europa fürs Studium nach Amerika. Eine Kölner Agentur brachte in Dormagen Tennis-Talente aus sechs Ländern mit College-Trainern aus den USA zusammen.

Von Bernd Schwickerath

Das US-Tennis hat schon bessere Zeiten erlebt. In der Weltrangliste der Frauen finden sich aktuell nur zwei Amerikanerinnen in den Top 10, bei den Männern gehen die USA sogar komplett leer aus. Das hat allerdings nichts an ihrer Anziehungskraft auf Talente geändert. Jedes Jahr ziehen sie aus aller Welt nach Amerika, leben, trainieren und studieren an einem College mit speziellem Sportprogramm. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. „Das sportliche Niveau ist super hoch, auch die Verbindung mit dem Akademischen macht es attraktiv“, sagt Paul Wiederspahn.

Wiederspahn spricht aus Erfahrung. Auch er spielt Tennis, auch er war an einem US-College. Und heute sorgt er dafür, dass andere dem Weg folgen. Der gebürtige Wuppertaler arbeitet bei Uniexperts – eine Kölner Agentur, die europäische Talente gegen Gebühr an US-Unis vermittelt. Deswegen mietete sich die Firma dieser Tage beim TC Bayer Dormagen ein, veranstaltete über mehrere Tage ein so genanntes „Show Case“. 95 Talente aus sechs Ländern trafen auf 33 Trainer von US-Colleges. Zum Vorspielen und Kennenlernen, und für Informationen zum Studium in Amerika. Teil des Events war auch der „Karrieretag“, bei dem sich Unternehmen vorstellten. Seit 2004 vermittelt die Agentur junge Sportler in die USA, mehr als 1200 waren es bereits. In der Leichtathletik, im Schwimmen, im Fußball, im Hockey, im Golf und im Tennis. Aktuell ist Uniexperts mit den eingeflogenen Trainern wieder auf Tour. In den Niederlanden, in Spanien und eben Dormagen. Bereits 2021 machten sie beim TC Bayer Halt. Damals war die Anlage am Holzweg mit ihren 17 Außenplätzen noch eine Notlösung, die eigentliche Anlage in Köln stand nach der Juni-Flut unter Wasser. Da fiel die Wahl schnell auf Dormagen. Uniexperts-Geschäftsführer Roger Thiele spielt beim TC Bayer, ist dort Jugendwart. Auch Stefan Wirtz, der andere Geschäftsführer, schlug früher für die Dormagener auf.

Info Das US-College USC hat die meisten Titel geholt Der Beginn Schon seit 1883 organisiert die National Collegiate Athletic Association (NCAA) in den USA Collegemeisterschaften Rekord Die University of Southern California (USC) holte bei den Herren 21 Mal den Titel.

Das ist aber nicht der Grund, warum das Event auch 2023 beim TC Bayer steigt. Es sind die Bedingungen: die vielen Plätze, die Anlage, die Ruhe, die Lage zwischen Düsseldorf und Köln. „Wir fühlen uns in Dormagen wohl“, sagt Paul Wiederspahn, der das Event organisierte. Da ging es für die jungen Sportler aus sechs Ländern – viele von ihren Eltern begleitet – natürlich um Tennis. Aber auch ums Leben und Studieren in den USA. Welche akademischen Anforderungen gibt es? Was packe ich in den Koffer? Kann ich mein Konto verwenden? Und wer holt mich eigentlich vom Flughafen ab? Auf all das gab es Antworten. Ein Rundumpaket soll der Show Case sein. Auch für die Trainer. Die stehen nicht selten unter Druck, die richtigen Talente zu finden, um ein starkes Team aufzustellen, das den Uni-Titel beschert. College-Sport ist in den USA ein Milliarden-Geschäft. Es gibt kaum klassische Vereine, der Nachwuchssport läuft über Schulen und Colleges. Auch der Spitzensport, weswegen die Spiele – vor allem im Football und Basketball – Millionen begeistern. Auch Tennis ist an den Colleges ein Teamsport. Also geht es für die Trainer auch darum, dass die potenziellen Neuen charakterlich passen. „Die Trainer haben Anforderungen an die Spieler. Die Spieler haben Anforderungen an das Sportliche, das Akademische, an die Region. Wir bringen beide Seiten zusammen“, sagt Wiederspahn.

Passt alles, erleben die Studenten in den USA dann ideale Bedingungen. Moderne Trainingsmethoden, alles abgestimmt auf den Lehrplan. Denn parallel kann man ja einen Abschluss machen. Für Toptalente ist das sogar kostenlos, sie erhalten über den Sport ein Stipendium, sparen sich so die zehntausenden Dollar Studiengebühr. Vollstipendien gebe es im Tennis zwar seltener, sagt Wiederspahn, aber ein paar für die Besten eben doch. Entsprechend hoch ist das Niveau bei den Show Cases. In Dormagen spielten Talente aus der deutschen Top 100 vor. Auch Andreas Mies, zweifacher French-Open-Sieger im Doppel, kam einst über Uniexperts in die USA.