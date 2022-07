Handwerk im Rhein-Kreis Neuss : Tischler-Innung spricht Gesellen los

Rhein-Kreis 32 neue Fachkräfte haben ihre Ausbildung abgeschlossen. Jetzt wurden sie in den Gesellenstand erhoben. Zudem steht der Sieger des Wettbewerbs „Die gute Form“ fest.

Einer von ihnen ist David Klopffleisch. Er weiß: Flexibilität ist wichtig – auch wenn es um die eigenen beruflichen Pläne geht: Nach dem Fachabitur begann der 23-Jährige seine Ausbildung zum Tischler im Betrieb von Richard Frey in Rommerskirchen mit dem erklärten Ziel, anschließend Innenarchitektur zu studieren. Aber nun gefällt ihm Tischlerhandwerk so gut, dass er in seinem Beruf bleiben möchte. Er kann sich auch vorstellen, einige Zeit mit „Travel & Work“ zu verbringen, um sich die Welt anzusehen. Seine Leidenschaft fürs Tischlerhandwerk spiegelt sich im Ergebnis seiner Gesellenprüfung wider: David Klopffleisch erzielte das beste Resultat des Jahrgangs. Hinter ihm landeten Jan Salms (Ausbildungsbetrieb: Tischlerei Wulf Gehring und Alexander Jarc in Korschenbroich) auf dem zweiten und Lea Kalinowski (Tischlerei Holzvisionen GmbH in Jüchen) auf dem dritten Platz.