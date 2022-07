Vor dem Fußballstart: DJK Novesia : Bezirksliga-Absteiger geht den Neuanfang an

Auch mir 41 Jahren noch fit: Christian Bergmayer. Foto: Fupa

NEUSS Mit einer Mischung aus erfahrenen Spielern und Eigengewächsen will die DJK in der A-Liga angreifen. Der direkte Wiederaufstieg ist aber nicht das Ziel.

Die erste vollständige Saison der DJK Novesia in der Fußball-Bezirksliga mündete im Wiederabstieg. Am Ende der Saison standen nur 14 Punkte auf ihrem Konto, 16 weniger als sie für den Klassenerhalt benötigt hätten. Nachdem sich der Verein bereits im Oktober von Trainer Peter Vogel getrennt hatte, verließ auch sein Nachfolger Gabriel Bittencourt den Verein und schloss sich Bezirksligist Sparta Bilk an. Der neue Boss an der Seitenlinie ist der ehemalige Co-Trainer Sylvain Marquez.

Aufgrund des verpassten Klassenerhalts haben einige Leistungsträger dem Klub den Rücken gekehrt: Top-Stürmer Nico Lingweiler netzte in der Vorsaison 13 Mal ein. Er läuft zukünftig für den SV Uedesheim auf. In Gianluca Frasca (SW Düsseldorf), On Yoshioka (SG Ratingen II), Junior Miudo (SSVg Heiligenhaus und Andre Gomes Jordao (SG Rommerskirche/-Gilbach) fallen weitere Stützen weg. Der personelle Umbruch gehört jedoch zum Plan der DJK. Ein Neuaufbau soll her, ein Wiederaufstieg ist nicht das Ziel, der Verein strebt einen Rang in den Top 7 an. Dafür wurden viele ehemalige Novesianer aus der Fußballrente zurückgeholt. „Wir wollen Novesia pur. Einige Männer waren noch mal bereit, uns bei unserem Neuanfang zu unterstützen, sie sollen den jungen Spielern als Vorbild vorangehen“, erklärte Marques das neue Konzept. Einer sticht dabei ganz besonders heraus: der 41-jährige Christian Bergmayer. „Es ist unglaublich, wie fit er noch ist. Er ist der laufstärkste Spieler in der Mannschaft. Auch die anderen Rückkehrer sind alle top fit“, sagt Marques. Neben den erfahrenen Akteuren wurden auch sieben Spieler aus der eigenen A-Jugend hochgezogen. Trotz des teilweise sehr großen Altersunterschieds sei die Stimmung in der Mannschaft top, sagt Marques.

In der abgelaufenen Spielzeit war der größte Schwachpunkt der Novesia die Defensive. In 28 Partien kassierte der Absteiger satte 104 Gegentreffer. „Die Verteidigung war ein großes Problem. Das erste Wort, das wir jetzt immer in der Kabine sagen ist Abwehr. Wir brauchen mehr Härte in der Hintermannschaft“, fordert der Trainer. Sylvain Marques möchte eine neue Spielphilosophie im Jahnstadion etablieren. Mehr Ballbesitz und Spielkontrolle fordert er in der Kreisliga A.