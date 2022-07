Anlage in Neuss : Eine Schönheitskur für den Barfußpfad

Der Barfußpfad verfügt über insgesamt 17 Felder. Foto: Simon Janßen

Neuss Drei Felder des Barfußpfades sorgen immer wieder für Probleme, weil sich dort Langfinger bedienen. Damit soll Schluss sein. Deshalb ist eine Umgestaltung geplant.

Die Wahl eines Wunschbelags klingt zunächst nach einem sonntäglichen Brötchenkauf beim Bäcker. In diesem Fall hat dies jedoch nicht im Geringsten etwas mit Teigwaren zu tun – sondern mit Stein, Holz oder anderen Materialien.

Konkret geht es dabei um den Neusser Barfußpfad. Gelegen in der idyllischen Erftaue bietet er Besuchern seit Jahren die Möglichkeit zur Open-Air-Wellness. Doch der Verkehrsverein, der die Anlage mit seinen insgesamt 17 Feldern pflegt – mit Unterstützung der Schlicherumer Dienste –, hat ein Problem. Vor allem drei Felder werden immer wieder zu Anzugspunkten für Diebe. Diese haben es nach Angaben von Horst Welter vom Vorstand des Verkehrsvereins hauptsächlich auf die flachen und ansehnlichen Steine in der Anlage abgesehen. „Sie sind schneller weg als wir nachfüllen können“, sagt er. Jährlich koste das den Verein bis zu 1600 Euro.

Doch das Problem möchten die Verantwortlichen nun in etwas Positives umwandeln. Die Idee: Die drei betroffenen Felder sollen bald so umgestaltet werden, dass sie für Langfinger weniger attraktiv sind – und bei der Suche nach den passenden neuen Boden-Belegen für den Barfußpfad sollen die Bürger mit eingebunden werden. Ihre Vorschläge können sie an die E-Mail-Adresse info@verkehrsverein-neuss.de senden. Unter den kreativsten Einsendungen werden insgesamt zehn Gutscheine à 20 Euro für das Café am Kinderbauernhof verlost.

Doch mit dem Mini-Wettbewerb ist die „Schönheitskur“ für den Platz am Berghäuschensweg noch nicht abgeschlossen. So sollen im nächsten Jahr alle Felder aufgehübscht und akurat ausgestochen werden. „Zudem planen wir einen moderneren Eingangsbereich“, sagt Welter. Diese Maßnahmen befinden sich allerdings noch in der Abstimmung.