Tennis : Blau-Weiß Neuss wird zum Sorgenkind

Auf ihn baut der TC BW Neuss am Sonntag im höllisch schweren Heimspiel der Tennis-Bundesliga gegen den TC Bredeney: Geoffrey Blancaneaux. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Wie schon beim 2:4 in Aachen kann der Tennis-Bundesligist von der Jahnstraße seine Top-Spieler nicht auf den Platz bringen. Im Heimspiel gegen den starken Aufsteiger TC Bredeney fehlt auch die Nummer eins Botic van de Zandschulp.

So ganz allmählich muss man sich schon Sorgen um den TC BW Neuss machen, denn die Personalprobleme beim in der Bundesliga auch nach vier Spielen noch sieglosen Rekordmeister wollen partout nicht abreißen. Auch vor dem Heimspiel am Sonntag (11 Uhr, BW-Anlage an der Jahnstraße) gegen den noch ungeschlagenen Neuling TC Bredeney (7:1 Punkte) holte sich der für die Zusammenstellung des Kaders zuständige Teamchef Marius Zay wieder jede Menge Absagen ab.

Die Verletztenliste ist elend lang: Die Nummer eins Botic van de Zandschulp erreichte beim als German Open ausgespielten ATP-Turnier in Hamburg am Montag mit einem Zweisatzsieg über den Spanier Fokina Davidovich zwar das Achtelfinale, trat zum Match gegen seinen niederländische Landsmann Tallon Griekspoor aber nicht mehr an. „Er war schon vor dem ersten Tag in Hamburg umgeknickt“, erfuhr Zay in einem Telefonat mit dem 24. der Weltrangliste. Sein Ausfall trifft die Blau-Weissen hart. „Das ist ein Riesenverlust für uns“, bestätigt Zay. Angeschlagen nicht zur Verfügung stehen auch der Chilene Alejandro Tabilo (die Nummer drei in Neuss), der Tscheche Zdenek Kolar (4), der Spanier Javier Baranko Cosano (14) und der Italiener Filippo Baldi (15). Der Portugiese Pedro Sousa (5) gab in Hamburg verletzt auf und ist deshalb von der ATP für die Bundesliga gesperrt.

Info Fucsovics spielt für Ungarn im Davis-Cup Der Neuling ist noch ungeschlagen TK Kurhaus Aachen - TC Bredeney 3:3; TC Großhesselohe - TC Bredeney 2:4; TC Großhesselohe - BASF TC Ludwigshafen 5:1; TC Bredeney - Rosenheimer Unterstützungskasse 4:2 Die Topspieler Marton Fucsovics/Ungarn (98. der ATP-Weltrangliste), Oscar Otte/Köln (38.), Mats Moraing (142)

Der von den Neussern als Nummer zwei verpflichtete Franzose Benjamin Bonzi ist schon in die USA aufgebrochen, um dort die deutlich nach vorne verlegte Hartplatzsaison zu bestreiten. Der mit einem italienischen Pass ausgestattete Franco Agamenone (6) schied zwar am Donnerstag im Viertelfinale des „Challengers“ in Triest (Italien) in drei Sätzen gegen den Franzosen Alexandre Muller aus, hat aber für das am Wochenende beginnende ATP-Turnier im kroatischen Umag gemeldet. Der Franzose Constant Lestienne (7) bestritt am Donnerstagabend beim Challenger-Turnier im andalusischen Pozoblanco sein Viertelfinale gegen Antoine Escoffier aus der Auvergne und ist damit wohl ebenso für Sonntag raus wie der Kasache Dmitriy Popko, der am Samstag im Halbfinale des heimischen Challenger-Turniers in Nur-Sultan auf den Russen Roman Safiullin trifft.

Damit steht Zay im Grunde vor dem gleichen Dilemma wie am vergangenen Wochenende, als ihm für das Spiel in Aachen nach ungezählten Telefonaten neben dem im Einzel eigentlich nur als eine Art Airbag für den Notfall eingeplanten Dänen Frederik Nielsen (16) lediglich drei Profis zur Verfügung standen. Zwei davon werden ziemlich sicher auch gegen Bredeney für die Gastgeber auflaufen: Der Italiener Thomas Fabbiano (11), der im Spitzeneinzel seinem Landsmann Gianluca Mager mit 4:6 und 2:6 unterlag, sowie der Franzose Antoine Hoang (13), der den Italiener Salvatore Caruso mit 6:3 und 6:2 bezwang. Dazu könnten der im Neusser Trikot bislang so überzeugende Franzose Geoffrey Blancaneaux (9) und der in dieser Saison noch nicht eingesetzte Italiener Roberto Marcora (12) kommen.

Dass ihm aufstellungsmäßig wiederum die Hände gebunden sind – und dies in einem von ihm nie zuvor erlebten Ausmaß –, schlägt Zay natürlich aufs Gemüt. „Aber da steckst du nicht drin. Darauf hast du keinen Einfluss.“ Die Flinte deshalb vorschnell ins Korn zu werfen, kommt ihm nicht in den Sinn, „aber im Spiel gegen Bredeney sind wir nicht der Favorit“, stellt er klar.