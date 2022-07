Unterhaltung in Rommerskirchen : Bruderschaft Oekoven organisiert Filmspaß unter freiem Himmel

Unterhaltung in Rommerskirchen

Oekoven Die Coronapandemie hatte die Organisation des beliebten Open-Air-Kinos in Oekoven zuletzt vereitelt beziehungsweise erschwert. Nun soll wieder weitgehend Normalität einkehren.

(ssc) Die Bruderschaft Oekoven will den Menschen in Rommerskirchen und Umgebung in den großen Ferien etwas Abwechslung verschaffen und nimmt deshalb ein beliebtes Angebot wieder auf: Filmvergnügen unter freiem Himmel.