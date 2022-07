Skaterhockey : Ex-Meister Kaarst empfängt den amtierenden Meister

Showdown in der Bundesliga:Thimo Dietrich (13) freut sich mit Lennart Otten und Jan Wrede auf das Gastspiel des Meisters. Foto: CEK

Kaarst Am Samstag kommt der Crefelder SC in die Kaarster Stadtparkhalle, im Anschluss empfängt die Zweitvertretung der Crash Eagles den IHC Atting.

Skaterhockey der Spitzzenklasse zum Nulltarif in der Kaarster Stadtparkhalle: Am Samstag (16 Uhr) empfangen die Crash Eagles im Bundesliga-Oberhaus den Deutschen Meister Crefelder SC. Im Anschluss (19 Uhr) hat die Zweitvertretung in der 2. Bundesliga Süd den IHC Atting zu Gast.

Die Skatingbears aus Krefeld hatten sich in der wegen der Corona-Pandemie stark verkürzten Saison 2021 den Titel geholt. Die Gäste führen auch aktuell mit 33 Punkten die Tabelle an, dahinter folgen der HC Köln-West Rheinos mit 31 und die Crash Eagles mit 29 Zählern. Allerdings haben die Adler erst 13 Mal gespielt (Krefeld hat 16 Spiele, Köln 15) und liegen damit im Kampf um die Tabellenspitze noch sehr aussichtsreich im Rennen. Im Hinspiel erwischten die Kaarster einen Sahnetag und brachten aus der Seidenstadt einen 12:4-Auswärtssieg mit.„Aber dieses Spiel dient uns sicher nicht als Maßstab für das Duell am Samstag“, versichert CEK-Vorsitzender Georg Otten, „denn die Gäste habe zuletzt mit Siegen in Essen und gegen Iserlohn einen deutlichen Formanstieg erkennen lassen.“ Und er mahnt: „An der Spitze ist es eng, da kommt es auf jeden Punkt an.“ Das wissen die Akteure der Crash Eagles, die zum letzten Mal in dieser Saison auf die Dienste von Eishockey-Profi Marcel Noebels von den Eisbären Berlin bauen können. Trainer Marcus Drücker kann im Topspiel nahezu mit voller Kapelle arbeiten, bis auf die Urlauber Tobias und Tim-Niklas Wolff steht ihm das ganze Personal zur Verfügung.