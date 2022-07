Berufsorientierung im Rhein-Kreis Neuss : Berufsberatung in Badesachen

Am Kaarster See soll es am 2. August ein Berufsberatungsangebot der Agentur für Arbeit geben. Foto: Kreiswerke Grevenbroich

Rhein-Kreis Die Agentur für Arbeit organisiert einen Aktionstag am Kaarster See. Sie will mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins Gespräch kommen und sie bei der Berufsorientierung unterstützen.

An einem sonnigen Tag am Strand den richtigen Ausbildungsplatz finden – das kann Jugendlichen und jungen Erwachsenen in diesem Sommer im Rhein-Kreis Neuss passieren. Die Agentur für Arbeit hat einen Aktionstag organisiert, sozusagen Berufsberatung in Badesachen. Stattfinden soll er am Dienstag, 2. August, 10 bis 18 Uhr, im Strandbad am Kaarster See (Straße „Am Kaarster See“). Bei schlechtem Wetter könnte alternativ auf Dienstag, 9. August, ausgewichen werden. Das teilt auch für den Rhein-Kreis zuständige die Agentur für Arbeit Mönchengladbach mit.

Sie sieht bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Bedürfnis nach mehr Beratung. Die Corona-Pandemie habe Unsicherheiten in Bezug auf die Zukunft ausgelöst, insbesondere auf die Berufswahl. Deshalb werden neben den regelmäßigen Beratungsangeboten in der Agentur und in den Schulen in diesem Sommer zusätzliche Angebote gemacht. Deren Ziel ist es, dass junge Menschen erfahren, wie sie die Berufswahl mit neuen Blickwinkeln vorantreiben können.

Neben dem Aktionstag im Strandbad am Kaarster See, wird es zeitglich ein ähnliches Angebot in Mönchengladbach geben. Angesprochen werden sollen vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, die das Gefühl haben, bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz noch Rat und Hilfe zu benötigen. „Als Berufsberatung können wir sie unterstützen, indem wir ihnen noch einmal neue Impulse für die Berufswahl geben. Außerdem wird unsere Ausbildungsvermittlung mit vor Ort sein, die alle noch offenen Ausbildungsstellen in der Region kennt“, erklärt Philipp Scharner, Teamleiter der Berufsberatung im Rhein-Kreis Neuss. „Es ist also nicht ausgeschlossen, an einem sonnigen Tag im Freibad die passende Ausbildungsstelle zu finden.“ Angesprochen werden darüber hinaus Schüler der Sekundarstufe I und II, die im nächsten Jahr ihren Schulabschluss planen und sich frühzeitig zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beraten lassen wollen. „Sowohl im Kaarster Strandbad als auch im Mönchengladbacher Freibad wird es eine Aktionsfläche mit kleinen Spielen geben. Zusätzlich bringen wir Virtual-Reality-Brillen mit, mit denen unterschiedliche Berufe realitätsnah erkundet werden können“, erklärt Dirk Jentges, Teamleiter der Berufsberatung in Mönchengladbach. Ziel sei es, beim Aktionstag in lockerer Atmosphäre mit Ausbildungs- und Studienplatzsuchenden ins Gespräch zu kommen.

(NGZ)