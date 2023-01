Online-Dienst im Rhein-Kreis Neuss Führerschein-Umtausch für Jahrgänge 1959 bis 1964

Die ITK Rheinland hat die Online-Anwendung für den Führerschein-Umtausch in Kooperation mit dem Rhein-Kreis und der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) entwickelt. Die Pflicht zum Umtausch der alten grauen und rosa Führerscheine geht in den nächsten Jahren weiter: So müssen alle Führerscheine, die vor dem 18. Januar 2013 ausgestellt wurden, bis 2033 gegen den neuen einheitlichen EU-Kartenführerschein umgetauscht werden.