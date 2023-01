Das Kulturjahr 2023 in Neuss beginnt Diese Kulturorte melden sich aus der Winterpause zurück

Auch das Theater am Schlachthof (TaS) ist wieder da und läutet das neue Jahr am Freitag, 13. Januar, 20 Uhr, mit der Dramödie „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich ein. Karten sind noch erhältlich. Erstmals in diesem Jahr wird am Freitag, 13. Januar, 20 Uhr, auch wieder Musik im Zeughaus erklingen. Zu Gast ist auch Christian Brückner, der zu den bekanntesten Synchronstimmen Deutschlands gehört. Immerhin spricht er Hollywoodgrößen wie Robert de Niro, Martin Sheen und Dustin Hoffmann. Er liest an jenem Abend literarische Texte vor und verschweigt keinesfalls seine Liebe zu den großen Klassikern und Denkern wie Friedrich Hölderlin, Heinrich Heine und Rainer Maria Rilke. Das international gefragte Quartett als musikalisch gleichberechtigter Partner sorgt für die musikalische Ergänzung an jenem Abend. Auf dem Programm stehen: Gustav Mahler, Clara Schumann und Robert Schumann.