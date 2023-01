Konzert in der Basilika Knechsteden Bach zum „dritten Weihnachtstag“

So recht mag sich keiner von der langen „Feiertagsstrecke“ verabschieden. Das gilt vor allem für die Messen und die herrliche Musik. Johann Sebastian hat diese Einstellung mit seinen Kompositionen ein Stück weit vorweggenommen, indem er die Choralkantate „Ich freue mich in Dir“ (BWV 133) komponierte. Sie war ausdrücklich „für den 3. Weihnachtstag bestimmt“, was heutzutage ein wenig irritiert. Zu hören war sie jetzt beim Bach-Weihnachts-Oratorium in der Basilika im Kloster Knechtsteden.